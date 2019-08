Sagra della Volìa schiacciata Raito: il programma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ritorna a Raito una delle frazioni più suggestive del comune di Vietri sul Mare, la 3ª Edizione della Festa della Volìa schiacciata. Il 22 agosto, nel primo appuntamento, nel suggestivo borgo saranno in scena uno dei gruppi piu ascoltati di musica popolare "Le Ninfe della Tammorra" che, dopo le varie tappe tra Lazio,Basilicata,Puglia e Calabria, saranno a Raito per una serata tra canti di musica popolare con nacchere tamborre e altri strumenti che permetteranno di ascoltare canti della più classica e moderna cultura popolare. Nella giornata del 23 agosto,invece, farà tappa a Raito per il suo concerto, un cantante dalle canzoni dal doppio senso sempre molto ironico per far divertire grandi e bambini, Gigione col suo umorismo e la sua simpatia accompagnerà quella che sarà la seconda ed ultima serata. Il menù della serata comprenderà una mezzapenna con pomodoro, alici fresche di Cetara, "paccuscelle" e olive nere, Panino con salsiccia e patatine e l'altra variante con olive formaggio e salsiccia. Poi ci sarà il piatto della serata che sarà per l'appunto la Volìa Schiacciata che dovrà essere degustato per saperne di più del gusto ottimo. Ci sarà un servizio navetta dal bivio del paese fino a Raito dove si svolgerà la Sagra e sarà a titolo Gratuito e sopratutto attivo fino al termine della serata, per entrambi le serate.

Una serata in un luogo bellissimo tra ottimo cibo e un ottima compagnia musicale è un binomio perfetto per stare nella più completa spensieratezza.

Non mancate!