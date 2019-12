Sagra della zeppola a Positano: ecco il menù e il programma

Fornelli accesi a Positano, ritorna l'appuntamento con la trentottesima edizione della "Sagra della Zeppola". Si comincia sabato 28 dicembre: alle ore 10, torneo di calcio e giochi. Alle 12, apertura degli stand, alle 16 Lab-Art “Tamburello della Fortuna, lettura per bambini, ragazzi e famiglie. Dalle ore 19, "Zeppola d'oro": la giuria premierà le migliori zeppole di patate, di pasta cresciuta e un premio speciale al piatto decorato nel modo più originale.

Il regolamento



I piatti con le zeppole devono essere consegnati alla spiaggia entro le 18. Le zeppole di patate saranno separate da quelle di pasta cresciuta e il voto finale riguarderà la preparazione e l'originalità del piatto.

Domenica

Dopo la musica live di Spillenzia e la disco music di DJ POWER, la sagra proseguirà domenica 29 dicembre con partite di calcio, torneo di Beach Soccer & Beach Tennis, gioochi per piccoli e grandi. Alle 12, apertura stand, alle 18 Tonia Madonna e zero DB Band - Giochi, Balli e Zeppole. Alle ore 20, Enzo e Sal di Made in Sud.