"Sagre e sacro": Siano celebra San Rocco con cibo, musica e teatro

Si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 giugno 2019 a Siano la prima edizione di “Sacro e Sagre. Dal miracolo di San Rocco ai prodotti di eccellenza”. Il culto di San Rocco è molto forte a Siano: durante l’epidemia di peste che imperversava nel XIV secolo, il Santo si prodigò per gli ammalati, fu contagiato ma guarì.

Il programma

Si comincia venerdì 7 giugno, alle ore 21.00, in Piazza San Rocco dove, per la prima volta in assoluto, verrà proposta la rappresentazione scenica del miracolo di San Rocco, a cura di animazione 90, per la regia di Gaetano Stella. La “Festa di Montevergine” è in programnma sabato 8 giugno. Domenica 9, alle 19.30, gran finale con “Parata d’estate” in Piazza Aldo Moro: artisti di strada, saltimbanchi, mangiafuoco, trampolieri, giocolieri e tanti altri figuranti percorreranno le strade di Siano.