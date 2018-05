Padella gigante e festa del pescato a Castellabate, dal 1° al 3 giugno

La maxi padella di Camogli, patria della "Sagra del Pesce", si sposta a Castellabate, in occasione della decima edizione della "Festa del Pescato di Paranza", in programma dall'1 al 3 giugno nel piazzale di Campo dei Rocchi. Oltre 40 quintali di pescato locale saranno fritti in oltre 2.000 litri di olio. I volontari dell'associazione Punta Tresino, promotrice dell'evento, utilizzeranno l'olio Friol "re della frittura", senza olio di palma e risultato quest’anno vincitore di “Prodotto Food” nella categoria Olio & Aceto. Appena fritto, il pescato cilentano sarà servito alle persone che si riverseranno per l'occasione nella città di "Benvenuti al Sud".

Il gemellaggio

In occasione della "Sagra del Pesce" di Camogli, una delegazione dell'associazione Punta Tresino ha raggiunto la Liguria per rinnovare il gemellaggio con la Proloco Camogli nato nel 2016. E' stato proposto un menù di specialità cilentane, affiancato alle proposte della tradizione ligure. Dall'1 al 3 giugno sarà, invece, la Proloco di Camogli a partecipare alla decima edizione della Festa del Pescato di Paranza" di Castellabate e farà conoscere le specialità gastronomiche liguri.