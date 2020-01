“Sale Express" ad Eboli: oggi saldi anticipati, spettacoli e il concerto in piazza

Saldi anticipati e tanta musica, oggi, ad Eboli. L'assessorato comunale alle Politiche Agricole, al Commercio ed all’Artigianato, in collaborazione con Confesercenti Territoriale Eboli, Unimpresa - Associazione Area Piana del Sele e ACAI, infatti, organizza “Sale Express - il suono della convenienza".

Dalle ore 16.30, animazione itinerante, musica e spettacoli di artisti di strada lungo le vie del centro e alle 20 il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari, in piazza della Repubblica. Tutti i commercianti, artigiani ed imprese aderenti alla manifestazione potranno effettuare una vendita promozionale fino al 50%. Dalle 16, ancora, ritorna il peculiare Trenino di Natale.

Abbiamo accolto le sollecitazioni dei rappresentanti delle categorie, coniugando l’evento Avitabile con la promozione del commercio. Portiamo gente per strada sempre di più, puntiamo ad aumentare il rapporto tra clienti e commercianti. Un’occasione nata grazie al rapporto con le associazioni di categoria ed al lavoro paziente dell’assessore Cerrone. Prosegue in questo modo l’azione di rilancio della città, i cui risultati sono testimoniati dal consenso dei tanti turisti presenti in questi giorni.