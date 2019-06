Salerno, arriva il "car-boot" al Parco del Mercatello

Finalmente anche a Salerno arriva il Car Boot Sale! L'associazione di promozione sociale Mercatino delle idee e altri stili di vita, con il patrocinio del comune di Salerno, per la prima edizione ha scelto il Parco del Mercatello!

Ecologico e anti spreco, il Car Boot è di origini anglosassoni. Privati riempivano le proprie auto di oggetti che a loro non servivano più e arrivati nel l'unto di incontro esponevano la loro mercanzia dal bagagliaio dell'auto. E sarà così anche questa domenica. Per partecipare scrivete al 328 377 8173. Auto, bici o altro mezzo non convenzionale saranno utilizzati per esporre oggetti vintage di ogni tipo (da abiti a libri, dischi e tantissimo altro). È un'occasione d'oro per affari unici. Per altre informazioni ecco il link Dell'evento Facebook : https://www.facebook.com/events/2282286811869706/?ti=cl