Salerno Christmas Dance: dal 2 al 23 dicembre musica e sorprese, con i Babbi Natale dal mare

Salerno diventa capitale del ballo e dell'allegria: domenica 2 dicembre, alle ore 19, in piazza Caduti Civili di Brescia Pastena, al via Salerno Christmas Dance, organizzato dalla Scuola di Danza di Salerno “Strarlight Dance”, con il patrocinio del Comune di Salerno. Saranno presenti l’assessore al Commercio del Comune, Dario Loffredo e il consigliere Paola de Roberto, promotori dell’iniziativa.

Le iniziative

L'evento, primo di quattro in programma, con la direzione artistica del maestro Mimmo Borgo, ha il duplice scopo di avvicinare sempre più persone al mondo del ballo e regalare qualche ora di allegria e sano divertimento, perché oltre alle esibizioni degli allievi, gli spettatori saranno inviatati a partecipare attivamente alla kermesse di danza. Il 16 dicembre, dalle ore 11 in poi, gli ormai famosi Babbo Natale targati Starlight Dance, daranno vita alla terza edizione di “Babbo Natale viene dal Mare”. L’apertura della manifestazione sarà affidata al “Piccolo Coro delle Stelle InCanto”, già noti per la loro partecipazione allo Zecchino d’oro di Bologna; le giovani voci saranno dirette dalla Maestra Eliana Massessi. Sulle sponde della spiaggia di Santa Teresa, dunque, sbarcheranno, a bordo di barche d’epoca e canoe messe a disposizione dal “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, festanti Babbo Natale, mentre dalle acque emergeranno i sommozzatori dell’A.S.D. Sub Salerno. Anche per quest’anno sono previste delle novità, l’infaticabile maestro Mimmo Borgo, Direttore della “Starlight Dance”, ha pensato bene di coniugare la passione del ballo con quella per il mare, invitando la Società Nazionale di Salvamento, sezione di Battipaglia. La società battipagliese, diretta da Davide Gaeta, con l’occasione presenterà la Stund Up Paddle, disciplina sportiva che sta incontrando ampi consensi nel Sud dell’Italia.

La curiosità

Non mancheranno le “Olimpiadi di Babbo Natale”, con giochi a sorpresa: la spiaggia si popolerà di danzanti “Babbo e Mamme Natale”, gli allievi della Starlight Dance, difatti, sulla sabbia del noto arenile salernitano, si esibiranno in fantasie caraibiche su musiche natalizie. Sempre domenica 16 dicembre, nell’ambito della terza edizione di “Babbo Natale viene dal mare”, si terrà sulla spiaggia di Santa Teresa il Trofeo Topolino per lo Spettacolo, nato in occasione dei 25 anni di Biancaneve e i sette nani. Su indicazione dello chef stellato Bruno Serato, il 16 dicembre verrà premiato Mohamed un bambino di colore adottivo di Salerno che da piccolo è stato il coprotagonista del film “Cosa farò da grande” girato in Italia e Francia con la regia del salernitano Sandro Ravagnani. Mohamed ama la danza e da grande vuole fare il ballerino pop ed è appassionato di fumetti.

Ecco tutti gli appuntamenti