Salerno, il “Coro Polifonico Casella” si esibisce in omaggio alla Vergine Immacolata

E’ in programma stasera, alle 20, presso la Confraternita di Sant’Anna al Porto, a Salerno, il concerto polifonico organizzato dal Priore Luigi Paris Abate in collaborazione con l’associazione “Coro Polifonico Casella” in omaggio alla Vergine Immacolata. A dirigere il coro sarà la Maestra Caterina Squillace.