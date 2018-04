Salerno in Flora al Parco Pinocchio, dal 20 al 22 aprile

Dal 20 al 22 aprile, il Parco Pinocchio ospiterà Salerno in Flora, mostra mercato di vivaismo e biodiversità. Sarà possibile acquistare prodotti biologici a chilometro zero presso gli stand mercato di Campagna amica, sono previsti corsi di orto da balcone, spettacoli per i bambini sulla sana alimentazione, percorsi di conoscenza dell'olio, scuola di fumetto, incontri con i vivaisti. Le piante della Scuola Medica Salernitana saranno presentate al pubblico attraverso laboratori a cura della Bottega San Lazzaro. Piantine di calendula saranno donate a tutti gli esercenti del centro storico per riscoprire le antiche varietà floreali.

Sabato e domenica, alle ore 11, a cura de "La Bottega di Will" è previsto anche uno spettacolo di teatro per ragazzi, "Ma che storia!". I narratori ripercorreranno alcune storie e leggende della nostra meravigliosa Salerno.