A Salerno il guru indiano dello yoga Mayeem Khan Yogacharya

Nel suo tour europeo il Guru Indiano Nayeem Khan Yogacharya, farà tappa a Salerno. er la prima volta in città, ospite dell'associazione Devayoga Salerno, terrà un workshop di Yoga aperto a tutti sabato 8 giugno dalle 10 alle 12,30. Naayeem, Maestro indiano rinomato a livello internazionale crede nell’importanza di vivere una vita sana, piena di contenuti, crescita interiore e amore verso tutti. Ama lavorare duramente con il corpo per sperimentare l’energia e il senso di pace che lo yoga porta dentro e fuori dal tappetino. Le sue sessioni di pratica combinano una varietà di movimenti e di asana portando enfasi alla connessione corpo-mente. Tali sessioni sono arricchite anche da aspetti tecnici per poter costruire una pratica stabile, forte per poter così utilizzare lo yoga come uno strumento per rafforzare e guarire il corpo. Rita Cariello, presidente di Devayoga, invita tutti i praticanti, gli appassionati e i curiosi a non perdere questa esclusiva occasione di praticare con un grande Maestro indiano.

Convinta sostenitrice dell'importanza di diffondere lo Yoga al fine di migliorare il nostro mondo, continua la sua incessante opera di divulgazione offrendo a salernitani e non, la possibilità di approcciare lo yoga in tutte le sue forme più tradizionali ospitando spesso nella Scuola Yoga salernitana Maestri di fama internazionale.Per questo workshop il programma prevede:

Posture di base

Sequenze di Hatha Yoga

Come equilibrare corpo e mente ritirando I sensi

Tecniche di flessibilità nei piegamenti in avanti

Posizioni sulla testa e lavoro con la gravità

Pranayama

Meditazione



Pur non essendo richieste particolari competenze e abilità, è tuttavia necessaria una conoscenza di base dello Yoga.

Per info, dettagli e prenotazioni:

Asd Devayoga Salerno

331.5097519 - 089.2964949

devayoga.salerno@gmail.com