Salerno in yoga al Parco ex Salid

21/22/23 Giugno 2019 Parco ex Salid adiacente Parco Pinocchio

Venerdì 21 giugno ore 16,00

Apertura delle attività dimostrative: Shiatsu, Ortho-Bionomy, Ayurveda (consulenze e massaggi), Riflessologia plantare, Energia attiva, Energia risanante, Consulenza sui fiori di Bach, Mindfulness, Tatva Prana, consulenze alimentari. Mental Work ,Bagno sonoro di gong, Chakra Tuning.



Programma delle conferenze: Apertura delle attività ore 18,00



Ore 18,00 Conferenza introduttiva: Mahapadma con presentazione delle singole associazioni.



Ore 19,00 Conferenza Yoga antica tecnologia per la conoscenza del “Se” Franco Di Domenico

Cerimonia di Apertura.



Ore 18,30 Inizio pratiche di yoga a cura dell’Associazione Centro studi Yoga, ore 18,50 Pratiche di yoga a cura del Centro Nara Stri, ore 19,10 Centro Yoga Tadasana, 19,30 yoga a cura del Centro Sati Yoga, 19,45 pratiche di yoga a cura dell’Associazione Centro studi Yoga, 20,00 Pratiche di yoga a cura del Centro Nara Stri, 20,15 Centro Yoga Tadasana, 20,30 yoga a cura del Centro Studi Yoga.



Ore 21,00 Spettacolo



Sabato 22 Giugno

Ore 11,00 apertura delle attività dimostrative,



Ore 11,00 pratiche di yoga a cura del Centro studi Nara Stri, ore11,20 pratica Do-In a cura del centro Ludosya. 11,50 Pratica Yoga a cura del Centro Tadasana, ore 12,10 ore 12,30 yoga a cura del Sati Yoga Mindfulness Discipline Olistiche,



Ore 16,00 ripresa attività dimostrativa,



Ore 16,30 Pratica di yoga a cura del Sati Yoga Mindfulness Discipline Olistiche , 16,50 pratiche di yoga a cura dell’Associazione Centro studi Yoga, 17,10 Pratica Yoga a cura del centro Ludosya. 17,30 Adriano De Vita Acro Yoga, 17,50 pratiche di yoga a cura del Centro studi Nara Stri, 18,10 Pratica di yoga a cura del Sati Yoga Mindfulness Discipline Olistiche, 18,30 pratiche di yoga a cura dell’Associazione Centro studi Yoga, ore 18,45 Pratica Yoga a cura del centro Tadasana, Sabato ore 19,00 Conferenza Ortho-Bionomy, 19,10 Pratica a cura del centro Ludosya Brami Shuddi, ore 19,30 pratiche di yoga a cura del Centro studi Nara Stri, 19,50 Pratiche yoga a cura del centro Tadasana,



Ore 21,00 Veronica Aishanti Bollywood Dance Aishanti Company



Ore 18,00 Conferenza yoga a cura del centro Tadasana

Ore 19,00 Conferenza Ortho-Bionomy® Sviluppo dell’Osteopatia in una tecnica dolcissima

Ore 20,00 Lavorare con le discipline olistiche : problematiche, possibilità e organizzazione.

Domenica 23 Giugno

11,00 Pratiche a cura del Centro Ludosya Qi-Gong, ore 11,20 Pratiche yoga a cura del centro Tadasana, 11,40 pratiche di yoga a cura del Centro studi Nara Stri, 12,00 pratiche di yoga a cura dell’Associazione Centro studi Yoga, 12,20 Pratica di yoga a cura del Centro Sati Yoga Mindfulness,



Ore 16,00 ripresa attività dimostrativa,



Ore 16,30 Pratiche yoga a cura del centro Tadasana, 16,50 pratiche di yoga a cura del Centro studi Nara Stri, 17,10 Pratica di yoga a cura del Centro Sati Yoga Mindfulness, 17,30 pratiche di yoga a cura dell’Associazione Centro studi Yoga, 17,50 Pratiche a cura del Centro Ludosya, 18,10 Pratica di yoga a cura del Centro Sati Yoga Mindfulness, 18.30 pratiche di yoga a cura del Centro studi Nara Stri, 18,50 pratiche di yoga a cura dell’Associazione Centro studi Yoga, 19,10 Pratiche yoga a cura del centro Tadasana, 19,30 pratiche di yoga a cura dell’Associazione Centro studi Yoga, 19,45 pratiche di yoga a cura del Centro studi Nara Stri, 20,00 Pratiche yoga a cura del centro Tadasana.



20,30 Inizio spettacolo



Domenica ore 19,00 L’Auto attivazione energetica ore 20,00

Michela De Risi L’Ayurveda e Abyangam.

Ore 18,00 : DA DEFINIRE

Ore 19,00 : L’Auto attivazione energetica, evoluzione del Reiki per attivarsi consapevolmente all’energia.

Ore 20,00 Michela De Risi L’Ayurveda e Abyangam.



Con il patrocinio del Comune di Salerno