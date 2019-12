Salerno, tutto pronto per l'inaugurazione della mostra "Le forme dell'amore"

E’ in programma domani (venerdì 6 dicembre), alle 17.30, sul Lungomare Trieste (lato Piazza Mazzini), l’inaugurazione della mostra “Le forme dell'amore” composta da sette opere artistiche luminose realizzate dai giovani del progetto “Accendi il tuo Futuro” per la XIV Edizione di Luci d’Artista. I pannelli luminosi saranno accesi alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli e dell’assessore alle politiche Giovanni Savastano.

I dettagli

Le opere artistiche luminose protagoniste della mostra saranno: “Il Logo del Progetto”, “Cupido”, “Io come te”, “Le ali della libertà”, “Baciami, baciami, baciami”, “Tra Sogno e Realtà” e “Maternità”. Tutti i disegni sono ispirati al tema delle Forme dell’amore. I giovani artisti del progetto Accendi il tuo futuro, sono stati affiancati da esperti locali: Giovanni Coscarelli, direttore artistico ed autore dei disegni “Baciamo, baciami, baciami” e “Tra Sogno e Realtà” trasformati in opere luminose; Antonio Panico della ditta “Colpo di scena” esperto di impiantistica elettrica; Domenico Apostolico esperto di lavorazione dell’allumino; Daniele Plaitano fotografo e videomaker. Hanno inoltre partecipato all’ideazione dei bozzetti gli studenti della Classe IV sezione C del Liceo Artistico Sabatini – Menna grazie ad una rinnovata collaborazione nata nel 2017. Dal disegno selezionato, dell’alunno Francesco Cerbone, è nata l’opera “Cupido”. Le installazioni saranno disponibili ai visitatori fino al 19 gennaio 2020.