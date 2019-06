Salerno Letteratura: tre donne per il premio Salerno d'Europa

L'appuntamento clou della giornata di venerdì 21 giugno del festival Salerno Letteratura è previsto per le 19, presso gli spazi della chiesa dell'Addolorata, in occasione del Premio Salerno Libro d'Europa. Sul palco saliranno le tre finaliste di quest'anno: Kaouther Adimi (“La libreria di rue Charras”, L'Orma), Golnaz Hashemzadeh Bonde (“Un popolo di roccia e di vento”, Feltrinelli) e Dawn O' Porter (“Mucche”, Astoria). Conduce Federico Piscione.

Il programma

La giornata entra nel vivo un'ora prima, alle 18, con un duplice appuntamento: l'incontro con Patrick Fogli (Palazzo Fruscione) autore di “A chi appartiene la notte” (Baldini-Castoldi) e con Ilaria Tuti, che per Longanesi ha firmato “Ninfa dormiente”. Conduce Corrado De Rosa. In contemporanea, nella chiesa dell'Addolorata, incontro sul tema Italie con Alessandro Barbano, autore di “Le dieci bugie. Buone ragioni per combattere il populismo” (Mondadori). Con Generoso Picone, il pubblico sarà invitato a riflettere su quel populismo figlio degli errori dei partiti che l'hanno preceduto. Si ritorna invece a parlare di donne alle 20, quando in largo Barbuti arriverà Titti Marrone per presentare “La donna capovolta” (Iacobelli). Eleonora, filosofa e docente universitaria alle prese con un marito sfuggente, una figlia all'estero e un fratello che fa il broker a Londra, deve fronteggiare la demenza della madre e ha bisogno perciò di una badante per i suoi genitori. Incontrerà Alina e con lei diventerà la protagonista di una esilarante commedia di grande attualità. Alle 21, Salerno Letteratura ospiterà due ospiti internazionali: a largo Barbuti incontreranno il pubblico del festival Jay Parini (“L'apprendista amante”, ad est dell'equatore) e Alane Salierno Mason, vice presidente della prestigiosa casa editrice Northon Publishing e fondatrice di Words without borders, il più autorevole sito letterario statunitense. Parini è conosciuto dal grande pubblico per il suo romanzo bestseller “The last station”, incentrato sugli ultimi mesi di vita di Tolstoj, tradotto in più di trenta lingue. Alane Salierno Mason ha pubblicato diversi saggi ed è l'anima della rivista digitale specializzata nella traduzione, pubblicazione e promozione degli autori più significativi della letteratura mondiale. Gran finale alle 22.30, nell'atrio del Duomo, con Le Ebbanesis, alias Viviana e Serena. Dopo il grande successo ottenuto nell'edizione 2018, il duo, che sui social conta oltre 70mila followers, alternerà brani della canzone popolare italiana a brani della canzone classica napoletana.



Ragazzi

Accanto ai laboratori Tempo Libro e Tempo Video, la Summer School (chiesa dell'Addolorata) ospiterà Teresita Gravina per un talk sul tema “La scienza nella rete” e Raffaele Morrone, al timone di un laboratorio per sceneggiare video smusicali. Alle 15.30 all'Addolorata, la proiezione dei video finalisti del Music Video Contest; gli studenti del corso di lingua inglese dell'Università di Salerno hanno infatti partecipato a una sperimentazione che coniuga didattica della lingua inglese, scrittura creativa, musica e traduzione intersemiotica.