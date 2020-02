"Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale": presentato il libro di Borghesi a Salerno

Ieri sera, in una sala gremita presso il Museo Diocesano di Salerno, si è svolta l’attesa presentazione del libro del filosofo Massimo Borghesi: Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale, edito da Jaca Book (€ 20,00), un saggio tradotto in cinque lingue, unico nel suo genere, a motivo delle fonti inedite e la collaborazione diretta di papa Francesco, attraverso file audio inviati all’autore.

L'iniziativa

L’evento è stato organizzato dalla professoressa Lorella Parente, teologa della nostra Arcidiocesi, e promosso da Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, il quale ha tenuto la prima relazione, seguito poi dal prof. Antonio Landi, biblista, docente dell’Urbaniana di Roma. I temi emersi hanno evidenziato come, per capire il magistero papale odierno, sia importante tener presente seriamente il pensiero di Bergoglio, basato sulla spiritualità di sant’Ignazio di Loyola e sulla rilettura che ne fece il filosofo Gaston Fessard, e sviluppatosi nella scia di teologi europei come Romano Guardini.

