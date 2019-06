A Salerno la quinta giornata mondiale dello Yoga

Per il quinto anno consecutivo a Salerno la Giornata Mondiale dello Yoga sarà celebrata al Pattinodromo Comunale "Tullio d'Aragona" sul lungomare cittadino. L'evento, promosso dall'ONU e patrocinato dal Comune di Salerno è organizzato come sempre dalla Associazione DEVAYOGA. Anche per questa edizione, gratuita ed aperta a tutti, ci sarà spazio per i più piccoli che potranno praticare sotto la guida di esperti e qualificati insegnati dell'associazione. Le lezioni per gli adulti saranno invece condotte da Rita Cariello, l'unica insegnante salernitana inserita nel Registro Internazionale Insegnanti Yoga della prestigiosa Yoga Alliance.



Interverranno l'Assessore allo Sport e all'Ambiente Avv. Angelo Caramanno e il Presidente del Comitato provinciale del CSI.



Il programma:

Ore 17:00 apertura manifestazione e stand

Ore 17:00 Yoga bimbi (dai 3 ai 6 anni)

Ore 17:30 Yoga bimbi ( dai 3 ai 6 anni)



Ore 18:00 Ashtanga Yoga - Lezione aperta a tutti con Rita Cariello

Ore 18:00 Yoga bimbi (dai 7 agli 11 anni)

Ore 18:30 Yoga bimbi (dai 7 agli 11 anni)



Ore 19:15 Saluti istituzionali: Assessore allo Sport e all'Ambiente Avv. A. Caramanno; Presidente comitato provinciale CSI.



Ore 19:30 Hatha Yoga - Lezione aperta a tutti con Rita Cariello

Ore 20:30 Yoga: domande e risposte