A Salerno un seminario per parlare di rischio sismico, sicurezza e consolidamento delle costruzioni

SALERNO - 21 NOVEMBRE 2018. Dopo i tragici fatti di Genova di questa estate, il mondo dell’edilizia italiana è sotto i riflettori di tutti. Qual è lo stato di salute delle nostre costruzioni? In Italia si fa davvero prevenzione sismica? Possiamo dire che ponti, viadotti e altre costruzioni siano davvero sicuri? Venerdì 30 Novembre 2018 a partire dalle 14:30 a Salerno (sala convegni FOSOF) avrà luogo un seminario dal titolo “Rischio sismico, sicurezza e consolidamento delle costruzioni” in cui interverranno il prof. ing. Luigi Petti che parlerà di “Rischio sismico: problematiche e opportunità”, l’ing. Angelo Mammone con un intervento dal titolo “Metodologie di analisi per la valutazione della sicurezza del costruito” e l’ing. Eugenio Iannone per parlare di “Problematiche ed esperienze per il consolidamento delle costruzioni“. La partecipazione al seminario è gratuita e, per gli ingegneri, darà diritto a 3 CFP.

L’iniziativa è organizzata dal portale tecnico calcolostrutturale.com in collaborazione con la direzione della XXVI edizione del FOSOF di Salerno e con il contributo di Soft.Lab, software house operante nella produzione di software per l’edilizia, con particolare riguardo al calcolo strutturale.



Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@calcolostrutturale.com o visitare il sito www.calcolostrutturale.com o www.fosof.it