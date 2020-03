"Salerno si riabbraccia": la Rete dei Giovani organizza l'evento ad aprile, da confermare

"Sabato 4 aprile dalle ore 11 invitiamo tutti i cittadini di ogni età presso l'arenile di Santa Teresa, sul lungomare della nostra città, per riabbracciarci tutti insieme dopo l'emergenza del contagio del virus Covid19". Ecco l'invito della Rete Giovani Salerno. Al messaggio stanno rispondendo in tanti sui social ma è evidente - gli organizzatori lo ribadiscono - che sia tutto legato al via libera delle istituzioni, in base all'evoluzione del coronavirus.

I dettagli



L'evento è aperto anche a tutte le realtà sociali del territorio che potranno diventare coorganizzatrici e proporre attività di ogni tipo durante la mattinata. Per maggiori info e adesioni: 328 5327134 - contatto@giovanisalerno.it Sarà tutto rinviato, se non dovessero esserci le condizioni sanitarie e quindi di sicurezza.

Precisiamo che l'evento è attualmente in programma, salvo nuove disposizioni ministeriali. Si invitano pertanto i lettori, per avere conferma dello svolgimento di tale evento, a visionare la pagina https://www.facebook.com/events/888572584923651/