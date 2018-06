Salerno ospita la quarta giornata mondiale dello yoga

Tutto pronto per la IV Giornata Mondiale dello Yoga che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Devayoga Salerno ha organizzato per giovedì 21 giugno dalle ore 17, nel Pattinodromo Comunale “Tullio d’Aragona” di Salerno. L’evento, gratuito ed aperto a tutti è patrocinato dal Comune di Salerno. Nel 2016 l’UNESCO ha dichiarato lo Yoga patrimonio immateriale dell’umanità. Le celebrazioni della Giornata Mondiale dello Yoga, promossa dall’ONU nel 2015, si terranno in tutto il mondo. Interverrà l’Assessore allo Sport e all’Ambiente Angelo Caramanno.



Il programma

A Salerno l’evento sarà caratterizzato da un forte risvolto sociale: oltre a voler motivare la popolazione a conoscere e rispettare il proprio corpo, il proprio piano psicologico ed emozionale, indirizzando ad un più corretto e salutare stile di vita, l’associazione organizzatrice intende evidenziare il tema dell’inclusione sociale e della solidarietà. Saranno infatti presenti due importanti realtà del territorio: la Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban” con i propri ospiti che parteciperanno all’organizzazione ed alle varie attività, e l’Associazione Donatori Midollo Osseo, che informerà i presenti sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue. Ore 17 Yoga Bimbi (dai 3 ai 6 anni), ore 17:30 Yoga Bimbi (dai 3 ai 6 anni), 17:30 Suonoterapia a Campane Tibetane (dimostrazioni), 18:00 Ashtanga Yoga – Lezione aperta a tutti con Rita Cariello, 18:00 Yoga Bimbi (dai 7 agli 11 anni), 18:30 Yoga Bimbi (dai 7 agli 11 anni), 19:00 Bagno Armonico – Campane Tibetane e Suoni Armonici, 19:15 saluti istituzionali, 19:30 Hatha Yoga - Lezione aperta a tutti con Rita Cariello, 20:30 Yoga - domande & risposte, 20:30 Bagno Armonico – Campane Tibetane e Suoni Armonici. Uno spazio sarà dedicato ai più piccoli, con apposite lezioni per bambini dai 3 agli 11 anni. Suonoterapia, bagni armonici e campane tibetane faranno da cornice all’evento.