"San Severino si racconta": storia e disfide il 22 e 23 settembre

Disfide, visite guidate, storia e tradizione a Mercato San Severino, in occasione di "San Severino si racconta", manifestazione in programma sabato 22 e domenica 23 settembre alle ore 16.30 in Piazza Ettore Imperio. Apertura dell’evento con i Pistonieri Santa Maria del Rovo.

Il programma

Visita percorso museale Archeologico dei Sanseverino con quadriportico allestito. Dalle ore 17 alle 19, giochi medievali tra le frazioni “La Disfida”. Alle ore 19, nell'aula consiliare “Carmine Manzi”, dibattito culturale su: “I Sanseverino storia di una grande famiglia” a cura del prof. Giuseppe Rescigno e con la partecipazione delle Pro Loco legate alla famiglia Sanseverino. Ore 20.30, artisti di strada a cura de: “I Giullari del 2000” con spettacoli di giullari di corte, sputafuoco e trampolieri.



Domenica

Dalle ore 9.30 alle 11, in scacchi viventi a cura dell’Associazione “L’Alfiere Cattivo” con la partecipazione degli alunni delle scuole primarie del territorio. Alle ore 11, nella Chiesa di San Giovanni in Parco Santa Messa in latino in memoria di d. Gregorio Portanova, officiata da d. Gennaro Lo Schiavo, accompagnata dal coro gregoriano “Laudate Dominum” di Caiazzo. Alle ore 16, “L’Alfiere cattivo” con la partecipazione degli alunni delle scuole primarie del territorio. Alle ore 18, in Piazza Dante, corteo storico a cura dell’Associazione Culturale “Il Cantastorie” con la partecipazione de I Falconieri dell’Irno - Compagnia Arcieri Doria – Cavalieri del Giglio - Pistonieri Archibugieri Santa Maria del Rovo - Pro Loco ospiti. Ore 20.30: proclamazione vincitori dei giochi medievali, estrazione lotteria, rappresentazione teatrale tratta dal fumetto del Prof. Giuseppe Rescigno: “ I Sanseverino dal Gastaldato di Rota al Principato di Salerno”, a cura dell’Associazione “Il Cantastorie”, diretta da Renato Rescigno, danze medievali a cura dell’Associazione “Il Cantastorie” coreografia di Mariella Ferra e accompagnamento musicale a cura di “Monaghan Duo”. Esibizione e coreografia a cura dei Pistonieri Archibugieri Santa Maria del Rovo. Tiro con l'arco, volo dei rapaci, stand gastronomici.