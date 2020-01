Notte romantica per San Valentino 2020 all'Hotel Bristol di Vietri sul Mare (Salerno). Venerdì 14 Febbraio 2020 è tutto pronto all'Hotel Bristol di Vietri sul Mare per trascorrere una romantica notte insieme alla propria metà : cena a lume di candela direttamente sul mare con accompagnamento musicale dal vivo e la possibilità di pernottare direttamente in albergo oppure solo di trascorrere la Giornata di San Valentino .



Il Menù proposto prevede :



- Bollicine di prosecco con finger food di gambero in salsa cocktail - Laccetti di seppia grigliata in abbraccio di tonnarelli di zucchine, pinoli e pepe rosa - Cuoricini della passione al ragù di crostacei e rucoletta di campo - Cilindro di spigola croccante su crema di san valentino e cubetti di topinambur - Dessert - Vino Bianco Falanghina - Acqua Minerale/Naturale .



Possibilità anche di Solo Cena Romantica a Lume di Candela .



Modalità di Pacchetto San Valentino con Cena e Pernottamento :



- 1/2 Notti in Camera Doppia Standard con Colazione Inclusa e Cena di San Valentino --> € 80,00/100,00 a Persona

-1/2 Notti in Camera Doppia Vista Mare con Colazione Inclusa e Cena di San Valentino—> € 90,00/110,00 a persona

-1/2 Notti in Camera Junior Suite con Colazione Inclusa e Cena di San Valentino --> € 120,00/140,00 a Persona

-1/2 Notti in Camera Suite con Vasca Idromassaggio con Colazione Inclusa e Cena di San Valentino --> € 140,00/160,00 a Persona

- Camera Per la Sola Giornata di San Valentino Check In ore 13:00 , Check Out ore 20:00 Inclusa Cena di San Valentino --> € 70,00 a Persona



Offerta Promozionale Fino al 07/02/2019



Per Info e Prenotazioni : 089210800 - 3290037107 - www.hotelbristolvietri.it



Hotel Bristol - Via Cristoforo Colombo, 2, 84019 Vietri Sul Mare (SA)