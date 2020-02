San Valentino da favola: Novotel prepara la cena creativa

Ogni giorno è quello giusto per celebrare la persona che si ama e ritagliarsi dei momenti speciali da vivere insieme. Accor, leader mondiale nel settore dell’hôtellerie, offre il perfetto scenario per vivere un San Valentino indimenticabile.





Cena creativa



Con Dish or Wish stupire il proprio partner non è mai stato così facile! Venerdì 14 febbraio, dalle 20 alle 22:30, presso il Novotel Salerno Est Arechi, si terrà una speciale cena creativa: un vero e proprio momento di condivisione per divertirsi insieme, scoprendo gusti e fantasie e mettendo scherzosamente alla prova l’affinità di coppia. All’interno del menu appositamente studiato per la serata, due portate, un antipasto e un dolce da comporre al tavolo, seguendo il proprio gusto personale e la propria fantasia. Grazie ai preziosi consigli di plating dello chef, ciascuno potrà impiattare la propria pietanza oppure creare l’impattamento dell’altro per lasciarlo a bocca aperta! Per info e prenotazioni (da effettuare almeno 24 ore prima con l’eventuale indicazione di intolleranze e/o allergie): email: h6351-CG@accor.com; Tel: 089 99 57 111