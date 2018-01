Notte romantica per San Valentino 2018 all'Hotel Bristol di Vietri sul Mare. Mercoledì 14 febbraio, cena a lume di candela, accompagnamento musicale dal vivo con Luigi Benvenuto e Luna Palumbo (direttamente da The Voice). C'è anche possibilità di pernottare in albergo.

Menù

Aperitivo di benvenuto con praline afrodisiache, cocktail di mare di Cupido (polpo, gamberi, ananas, salmone), cuore della passione con datterino giallo e totanetti, millefoglie di orata dal cuore fondente su cremoso di asparagi, dessert, acqua minerale, Falanghina de “Il Poggio", spumante Brut. Info ai numeri telefonici 089210800 e 3290037107.