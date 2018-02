"Il vero amore si vede a tavola": San Valentino al Settanta Neo Bistrot di Pontecagnano

Il vero amore si vede a tavola, è questo il mood di San Valentino per il Settanta Neo Bistrot di Pontecagnano, ristorante aperto da pochi mesi all'interno dell'Hotel Carosello. Per San Valentino è stato pensato un menu che coniughi cocktail e piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna, con materie prime di mare e di terra. Il menù, a 5 portate, ha un costo di 35 euro a persona.