Sandra Milo presenta il suo libro di poesie a Nocera Inferiore

Sarà presentato a Nocera Inferiore il 6 ottobre “Il corpo e l’anima. Le mie poesie”, raccolta di versi inediti di Sandra Milo (Morellini editore) in libreria dal 12 settembre. Con animo appassionato, grande tensione e parole gentili, Sandra Milo conduce per mano il lettore nel suo universo di sentimenti, desideri, dolori e rimpianti. Diciotto poesie che aprono una finestra sull’esistenza interiore di una personalità forte e significativa, ma capace di esprimere i sentimenti con autentica sincerità e sfrontatezza che Sandra Milo presenterà al suo pubblico in un mini tour campano organizzato da Rosa Gargiulo, literary manager dell’agenzia letteraria Contrappunto House Of Books, in collaborazione con A.Co.Ve., la Ubik di Nocera Inferiore e Eventi Unici.

Il programma



Domenica 6 ottobre alle 11:30 sarà la volta di Nocera Inferiore (Sa). Allo Sporting Club Casino Sociale di Via Nicotera 14, ospite della libreria Ubik, Sandra Milo sarà accolta da Rosa Gargiulo e Vincenzo Grimaldi ed intervistata da Lorella Ridenti e Rossella Liguori, giornalista de Il Mattino. Passione, amore, attaccamento alla terra e malinconia emergono dai suoi versi, tra potenti suggestioni, tributi a illustri personalità come la cara amica Marina Ripa di Meana scomparsa nel 2018, “Donna dai mille incanti/ chi più saprà/ sollevare il mondo/ sulla spuma della fantasia?” (Marina), e riflessioni su temi attuali, tra cui l’emigrazione: “E sopra di noi/ sotto il cielo/ appese ai capelli/ speranze/ di ignote terre/ accoglienti” (L’emigrante). Non manca il ricordo dell’amato Federico Fellini – l’indimenticabile regista di cui ricorre nel 2020 il centenario della nascita – con il quale Sandra Milo trascorse 17 anni di amore e passione ancora oggi sempre vivi: “Ma non temere amore mio/ io ti cercherò sempre/ e un giorno/ da un’altalena di fiori/ salterò fra le tue braccia” (L’allegria dell’amore). A Sergio Mattarella è dedicata invece la lirica Sicilia isola d’amore, un tributo alla calda ed ospitale isola che diede i natali al nostro Presidente.

Uno sguardo profondo si cela dietro metafore evocative, che scuotono e meravigliano: animali, piante, suoni, odori, un mondo materico che si disvela parola dopo parola in un ipnotico gioco dei sensi: “Qualche volta, di notte,/ nasce come un silenzio,/ improvviso e diverso/ un silenzio odoroso/ di altri profumi/ come di terre sospese./ E intorno a me/ leggere come piume/ si muovono arie gentili” (da Gli spiriti).

Arricchiscono le pagine del volume le delicate illustrazioni di Sara Rambaldi.