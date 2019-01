Il culto di Sant'Agnese: processione e fuochi d'artificio

A Sava, maggiore frazione di Baronissi, da secoli suscita devozione il culto di Sant'Agnese, la Santa protettrice. Tutta la comunità è pronta a festeggiare ed onorare la santa: fervono i preparativi per l'organizzazione di eventi religiosi e civili.

Il programma

Durante i festeggiamenti, si svolge per il terzo anno consecutivo il concorso artistico “Artisti in parrocchia” che vede protagonisti artisti affermati e non della zona, elaborando il tema della carità, scelto per questa edizione 2019. La premiazione avverrà domenica 20 gennaio, il giorno della processione della statua di Sant’Agnese alle ore 11.30. La statua attraverserà le vie del paese con l’accompagnamento delle associazioni religiose e civili e della banda “Città di Baronissi”. Al termine ci sarà lo spettacolo pirotecnico diurno, a cura della ditta MAURO di Baronissi. Il 21 gennaio, alle ore 18.30, Solenne pontificale presieduto da Monsignor Luigi Moretti. Il ricavato delle offerte verrà devoluto per il restauro della chiesa di Sant’Agnese.