Comincia "Santa Margherita Arte e Teatro": risate sotto le stelle

Inizia mercoledì 10 luglio la terza edizione della Rassegna Santa Margherita Arte e Teatro, che avrà una location tutta nuova. E' stata creata, infatti, un’arena suggestiva con oltre 100 posti a sedere alle spalle del Teatro Santa Margherita, in via D'Allora, nell'omonimo quartiere di Salerno, nei pressi dell'uscita della tangenziale di Pastena.

Il programma

Un cartellone di tutto rispetto che comprende musica, cabaret, teatro, reading d'autore, animazione. Il 10 luglio, durante la serata condotta dalla giornalista Monica Di Mauro, sarà consegnato il Premio Santa Margherita Arte e Teatro 2019 a Luigi Esposito, decano del Teatro Amatoriale Salernitano e Direttore Artistico del Teatro Arbostella. Premiato Angelo Orlando, attore, regista e sceneggiatore salernitano per il film (Rocco has your name) premiato con il David di Donatello, come attore non protagonista, nel film che lo ha reso celebre: "Pensavo fosse amore e invece era un calesse " di Massimo Troisi. Interventi musicali di Valentina Iannone, nota e brava cantautrice salernitana. Giovedì 11luglio, toccherà a Gaia Bassi , con interventi di Lello Casella, in uno spettacolo di versi e musica " A Gente". I musicisti Paolo Molinari alla chitarra e Ugo Rodolico alla batteria accompagneranno le varie fasi di uno spettacolo appassionante e vario, dove non mancheranno coinvolgimenti del pubblico.

Il weekend

Venerdì 12 luglio, sarà la volta della Compagnia Comica Salernitana con il duo delle meraviglie Bonelli–Avallone in " Essere o non essere ... qual è il problema?" , spettacolo di una comicità traboccante. Sabato 13 luglio, la grazia l'eleganza, la dolcezza, la professionalità pura di Lucia Quaranta (autrice) in Un Tuffo nel "Il Mare non è acqua..." , uno spettacolo fresco, spumeggiante, coinvolgente. Domenica 14, l'Associazione Logos Teatro Insieme con "O muort tene voglia e campà" regalerà una divertente serata di teatro comico.

Gli altri appuntamenti

Martedì 16 luglio, Olga Marciano, nota pittrice, presidente della Biennale d'Arte Contemporanea e del Design di Salerno, Vicente Barra scrittore salernitano, Imma Battista direttore del Conservatorio "Martucci" di Salerno in "Reading d'Autore" , letture e confronti su temi di grande impatto emotivo. Gaia Bassi e Sabrina Tortorella leggeranno i brani dei due autori. Interventi musicali a cura del maestro Ugo Rodolico. Mercoledì 17 Teatrando Teatro gioca in casa con "26 a farmacia e 4 o teatro " Gaia Bassi, Lello Casella e la Compagnia Stabile del Teatro Santa Margherita , uno spettacolo unico dove le arti e la comicità si fondono. Coreografie di Valeria Alfano e Cristina Ciafrone. Giovedì 18 luglio, in scena Ciro Girardi, poliedrico artista salernitano con il suo "Se ridete non mi offendo". Artista molto noto nel panorama culturale, doppiatore al Giffoni Film Festival, attore di teatro, cinema e televisione in una performance esilarante. Venerdì 19 luglio, la “Compagnia Polo delle Arti” farà rivivere in maniera singolare la storia di "Dracula felice e Contento "coreografie di Valeria Alfano e Cristina Ciafrone. Domenica 21 "O figlio e Patemo" della Compagnia Comica Salernitana chiuderanno la kermesse con i classici botti del duo Bonelli – Avallone.

Info utili

Le serate culturali, a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, si svolgono con il patrocinio del Comune di Salerno , rappresentato durante le serata dal consigliere Nico Mazzeo.