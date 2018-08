Santa Maria della Consolazione, parrocchia in festa: sagra, teatro, talent show

Dal 1° al 9 settembre, la parrocchia Santa Maria della Consolazione in via Valerio Laspro, festeggia la Patrona Maria e vuole condividere con gli ospiti che vorranno farle visita alcune serate di ospitalità, intrattenimento e fraternità con teatro, musica, giochi. In programma anche la terza edizione della sagra dei sapori di fine estate

La presentazione

"E’ un momento di comunione con la speranza di poter crescere insieme - dice il Parrocco don Marco Russo -. Tutti possono partecipare per trascorrere piacevolmente del tempo e per fare conoscenza di un quartiere situato nella zona alta dal Carmine, sempre pronto a farsi compagno di un tratto di strada".



Il programma civile

Teatro il 1° settembre con "I commedianti, ieri... e oggi", lavoro di Saint Mary Company in programma alle ore 20.30 nella piazzetta Farina. Nei giorni 2, 7 e 8 settembre, sagra "I sapori di fine estate", dalle ore 20,30, sempre in piazzetta. Balli e karaoke alla stessa ora, il 3 settembre. Tornei e giochi per ragazzi il 4 e 5 settembre dalle ore 20, sul sagrato della Chiesa. "Consolazione's Got Talent" il 6 settembre alle ore 20,30, in piazzetta Farina.