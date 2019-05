Lezione concerto: Acone "racconta" Chopin a Santa Maria de Lama

Venerdì 31 maggio alle ore 20,30 nella chiesa di Santa Maria de Lama a Salerno (ingresso 7 euro) si terrà “Acone racconta Chopin”, l’arte del pianoforte tra intima pedagogia e disincanto. Pianista e relatore sarà Leonardo Acone. L’evento interdisciplinare è organizzato dall’associazione culturale Arechi.

Il progetto

"Acone racconta Chopin" si configura come evento interdisciplinare aperto a tutta una serie di suggestioni d'arte. Chopin vene narrato attraverso la sua musica, le sue parole, le sue considerazioni. Il tutto filtrato attraverso uno sguardo critico e storiografico tendente alla ricostruzione della vita e del profilo del più intenso e poetico tra i compositori del Romanticismo europeo. La cifra pianistica di Chopin diviene così racconto e Leonardo Acone ne riporta traiettorie artistiche ed orizzonti di intima pedagogia nella riconfigurazione di uno Chopin artista e maestro.

La scheda

Docente di Letteratura per l'infanzia e Storia della scuola e presso l'Università degli Studi di Salerno, il professore Acone propone da anni la formula della Lezione Concerto, nella quale confluiscono vettori di natura culturale, artistica, estetica e pedagogica. Acone ha pubblicato, nel 2015, il libro Le mille e una nota. Letteratura, musica, infanzia. Orizzonti interdisciplinari e pedagogici, testo di assoluto riferimento per tutte le intersezioni letterario-musicali lette in chiave educativa, recensito sulle più prestigiose riviste accademiche.