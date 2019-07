Tutto pronto per il "Santarosa Street Food" a Conca dei Marini: menù e programma

Tutto pronto per il "Santarosa Street Food", l'evento realizzato a Conca dei Marini con la collaborazione del Comune della di Conca dei Marini, della ProLoco, Santarosa Conca Festival e Regione Campania. I golosi si sono dati appuntamento il venerdì 2 e sabato 3 agosto.

Il programma

Ci sarà spazio anche per il cibo da strada: le apecar Piaggio si trasformeranno in cucine su due ruote a cielo aperto. Sarà possibile gustare anche pizze fritte e "a portafoglio", cioè piegate a metà, panini con carne alla brace, specialità siciliane. Ricco anche il programma musicale: venerdì 2 agosto, si esibirà Daniele Sepe in "La scialuppa di Capitan Capitone e la musica terrestre"; sabato 3 agosto, esibizione della "Marechiaro band".