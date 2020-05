"Batti un colpo": live su facebook quarta puntata con il coro pop di Salerno

Il coro pop di Salerno è l'ospite del quarto appuntamento live di "Batti un colpo", la rubrica su facebook presentata da "Saremo Alberi". La libroteca di via Santa Margherita invita di volta in volta protagonisti per raccontare storie e per presentare Porto di Parole.

I dettagli e la storia

Si comincia alle ore 18.30 di venerdì 8 maggio. E' possibile seguire l'evento attraverso il canale social di Saremo Alberi. Il CoroPop di Salerno è diretto dal Maestro Ciro Caravano. Esegue brani celebri di musica leggera italiana e internazionale, "a cappella". Comincia la propria attività nel 2015 per iniziativa dell’Associazione Culturale Astronomia Corale. Dal 2006 al 2014 ha condotto la meravigliosa esperienza del Coro Pop dell’Università degli Studi di Salerno. La formazione ha raccolto unanimi consensi sul piano musicale locale e nazionale. Sin dalla sua fondazione, il coro è diretto dal Maestro Ciro Caravano, noto al pubblico come uno dei cantanti, ma anche produttore, arrangiatore e direttore del gruppo vocale Neri per Caso. Il gruppo esegue brani celebri di musica leggera italiana ed internazionale, appositamente rivisti e riarrangiati dallo stesso direttore, in chiave “a cappella” in modo da esaltarne l’originalità dei motivi e la ricchezza dell’armonia attraverso nuove chiavi di lettura e un pizzico di ironia, che è poi uno dei tratti distintivi di questa esuberante formazione musicale. Il CoroPop è composto da 68 cantanti non professionisti.