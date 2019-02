Festival Nazionale “Dante senza frontiere”, grande partecipazione a Sarno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolta stamane la quarta edizione del Festival Nazionale “Dante senza frontiere” presso il teatro comunale di Sarno. Hanno partecipato, oltre alle scolaresche campane coinvolte con svariati contributi teatrali e poetici, la professoressa Lucia Battaglia dell’università di Pisa, Massimo Arcangeli per l’università di Cagliari e Rosa Troiano del campus di Fisciano. Altrettanti relatori quali lo scrittore Franco Salerno e Alfonso Tortora dell’università di Salerno hanno completato i lavori del festival in serata. “Il successo delle nostre iniziative di cultura dantesca prosegue – ha dichiarato Pina Basile, organizzatrice e presidentessa del comitato dantesco salernitano – e lo ha dimostrato questa prima giornata “in trasferta””. Le precedenti edizioni si sono infatti svolte nel capoluogo e non smettono di appassionare gli studenti ma anche i professori e le istituzioni, rappresentate per l’occasione da Vincenzo Salerno.