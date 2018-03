Scarlet Wonder release party al Mumble Rumble di Salerno

Il Mumble Rumble di Salerno ospita Wonder, il primo lavoro discografico di Scarlet, progetto musicale di Rossella Sicignano, rocker campana. L'album, etichetta salernitana Luma Records, sarà presentato ufficialmente venerdì 9 marzo alle ore 21.30. Alle ore 22:30, Scarlet live full band. Alle ore 24, dj set Scooterboy.

L'artista

Di fondo c’è una direzione stilistica e comunicativa ben definita. La scelta della lingua inglese non è un’opzione di comodo o opportunistica ma il suono naturale attraverso il quale vengono concepiti i pensieri. Nei contenuti visuali, Scarlet promuove un’immagine forte e dai colori accesi, con un look aggressivo ed allo stesso tempo sensuale. Musicalmente il progetto richiama sonorità della scena rock a cavallo fra gli anni ‘70 ed i ‘90, dove fra le figure femminili di spicco vi era una certa signora Smith. Nelle sfumature, non è difficile cogliere collegamenti con altre donne che negli anni hanno contribuito notevolmente alla crescita del panorama alternative rock femminile: Shirley Manson dei Garbage, Tori Amos o Dolores O'Riordan dei The Cranberris.