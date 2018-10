Scatti d'autore: il fotoreporter Guglielmo Gambardella ospite della terza tappa

Dopo Ciro Ciliberti e Ciro Antinozzi, il terzo appuntamento della Rassegna Fotografica Scatti d’Autore 2018 è con il fotoreporter Guglielmo Gambardella, che propone “Vita Quotidiana” dal 18 al 23 ottobre.

Il profilo

Gambardella osserva la realtà e la fotografa partendo dalle piccole cose: si pone dietro le quinte della vita quotidiana, ricostruendo un’atmosfera quasi intima e a tratti suggestiva, snocciolata in pochi, essenziali attimi. “La passione della mia vita è la fotografia, diventata la mia principale occupazione nella professione di fotoreporter - dichiara - Amo catturare le emozioni attraverso i miei scatti. Per me la fotografia è una frazione di secondo durante la quale devi raccontare la vita umana nella sua quotidianità agli altri quello che vedi e far emozionare” .

Il programma



Il workshop, coordinato da Maria Rosaria Voccia, aperto a tutti e gratuito, con la partecipazione degli allievi del Liceo Artistico Sabatini Menna, si terrà sabato 20 ottobre dalle 10 alle 12. Dopo Guglielmo Gambardella, chiuderà la rassegna Fotografica Mauro Voccia, dal 24 al 30 ottobre, con la Mostra “Aware”, scatti di viaggio.

Info utili

L'ingresso all'Arco Catalano di Palazzo Pinto a Salerno è possibile dal 18 al 23 ottobre 2018. La rassegna fotografica termina il 30 ottobre. Orari 10-13 e 17-20 dal lunedi al sabato.