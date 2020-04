Scena Teatro, tredicesima puntata: ecco i nuovi ospiti a domicilio

Martedì 28 aprile, nuovo appuntamento con "teatro casalingo", il format di Scena Teatro, promosso da Antonello De Rosa e da Pasquale Petrosino. Gli ospiti saranno Antonella Morea, attrice e cantautrice italiana, Cristiano Di Stefano e Rino Di Martino. Si comincia alle ore 17, sulla pagina facebook "Scena Teatro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scheda

Tantissimo teatro, Morea si è distinta anche nel 1976, nel cast della Gatta Cenerentola di De Simone, interprete in tantissimi film per il cinema e la televisione. Cristiano Di Stefano, invece, è presentatore di spicco in programmi che hanno segnato la storia dell’intrattenimento siciliano, speaker radiofonico di successo, esperto in marketing della comunicazione...da martedì nel cast anche l’attore Rino Di Martino, esponente di rilievo del Teatro Bellini di Napoli.