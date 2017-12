"Scopriamo il quartiere", appuntamento al complesso di San Benedetto

Tutto pronto per il secondo appuntamento di "Scopriamo il quartiere" nell'ambito della rassegna Kids' White Christmas 2017! Nel primo si è riscoperta la bellezza della Chiesa della Sacra Famiglia nel quartiere di Fratte, da molti sconosciuta. Giovedì 28 dicembre, l'appuntamento è in centro per svelare tutti i segreti di un altro posto incantevole e ricco di storie: il complesso di San Benedetto!

Appuntamento al Museo Archeologico Provinciale di Salerno con Fonderie Culturali e Teatro Grimaldello, con una straordinaria e divertente visita teatralizzata per tutti i bambini e per i loro genitori!

Ingresso libero.

Info: 327 7559783