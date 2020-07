Il sentiero Cervati diventa palcoscenico: tutto pronto per lo show in alta quota, a Sanza, nel Vallo di Diano.

I dettagli

Lo spettacolo, dal titolo "Il gigante della Campania", è a cura di Enzo D'Arco e si svolgerà alle ore 12 a 1899 metri. In uno scenario suggestivo, da favola, lo show incanterà il pubblico presente. E' organizzato dalla Compagnia teatrale La Cantina delle Arti e si svolgerà in collaborazione con l'Arciconfraternita Maria Santissima della Neve di Sanza.

Il programma e gli itinerari

"Il gigante della Campania" è organizzato per il terzo anno consecutivo ed è definito lo spettacolo più "alto" della Campania. Enzo D'Arco sarà in scena con Antonella Giordano e Marzio D'Arco. L'evento è promosso e sostenuto dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, presieduto da Tommaso Pellegrino. Saranno organizzate escursioni per raggiungere la vetta, da Monte San Giacomo (telefono 3284755097), Sanza (info al 3470325285) e Piaggine (contattare il 3791257020). E' possibile scaricare l'App ViviLparco usando il codice TLNT095518 per prenotare ed avere l'opportunità di ricevere prodotti della ruralità.