"Senza sipario" a Montecorvino Rovella: teatro comico dal 30 giugno

Nove giorni, mille risate: dal 30 giugno a domenica 8 luglio, nel campo funzionale del complesso scolastico di via Tenza, a Montecorvino Rovella, andrà in scena la terza rassegna di "Senza Sipario", presentata dal Teatro Comico Brillante. Si alterneranno compagnie campane, una pugliese - di Canosa - e una calabrese, proveniente da Rossano. A quest'ultima è affidato il debutto: il 30 giugno alle ore 20.45 e ad ingresso libero (orario e formula saranno gli stessi per le altre serate) la compagnia Codex 8e9 proporrà "Volpi e Galline - Riunion e gurp, mort e gaddine".

Le altre serate

Il 1° luglio, la compagnia I Gabbiani di Baronissi sarà in scena con "Porno subito". Il 2 luglio toccherà a "Gli Ipocriti" di Vico Equense in "Il morto sta bene in salute". Il 3 luglio si esibirà una compagnia di Salerno in un classico di Eduardo De Filippo, regia di Gioacchino Rossini: Le Voci di Dentro in scena con "Ditegli sempre di sì". Il 4 luglio sarà il turno della Compagnia Samarcanda di Battipaglia in "Vado per vedove". Il 5 luglio, la Compagnia iPercaso di Montecorvino Rovella proporrà "Avendo potendo pagando". Il 6 luglio, la compagnia Camomilla a colazione, originaria di Visciano, intratterrà il pubblico con "Squarciò". Il 7 luglio, la Compagnia ospite arriverà da Canosa: Teatronuovo in "Scampamorte". Domenica 8 luglio sarà giorno di premiazioni. Ospiti della serata i cabarettisti Raffaele De Bartolomeis e Oreste Fortunato, il trasformista Carmine De Rosa.