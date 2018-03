Hula Hoop, reggaeton, bolle di sapone e caramelle: 8 marzo al 51 club

Serata "Ciao" organizzata dal 51 club di via Wenner a Fratte, giovedì 8 marzo dalle ore 22. Perché "ciao"? Cosa si nasconde dietro il titolo?

"E' la prima parola che pronunciamo ad un incontro. E' la prima parola che imparano i nostri amici stranieri. E' ciò che diremo quando ci incontreremo", racconta chi l'ha ideata. La serata, infatti, coinvolgerà l'Erasmus Student Netowork per un evento multiculturale dedicato al divertimento ed alla musica. Ingresso 3 euro. E' gratuito, invece, per chi prenota la cena. Oltre musica Indie e Raggaeton, spazio anche a twister, hula hoop, ping pong, bolle di sapone e caramelle.