Serata medievale alla Masseria La Morella: ecco il programma

Una serata fuori dal tempo, ricca di eventi che ha come fulcro la cena medievale che si terrà nella corte dell’Antica Masseria Morella decorata e predisposta con le stesse modalità del 1400. In una suggestiva cornice fatta da botteghe, attività artigianali e ludiche, tipiche del mondo del medioevo, il visitatore potrà assaporare i piatti della cucina medievale serviti da figuranti in costume.



Informazioni e prenotazioni su http://www.la-morella.it/serata-medievale/