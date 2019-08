"Serata d'onore", poesia e musica a Serre: arriva Michele Placido

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il giorno 7 agosto, mercoledì alle ore 22.00 nell'ambito delle manifestazioni estive del comune di Serre ci sarà un ospite d'eccezione, un grande mattatore del cinema, del teatro e della televisione italiana, ovvero l'attore Michele Placido. Il maestro si esibirà con Serata d'onore... Uno spettacolo di poesie e canzoni da Raffaele Viviani ad Eduardo de Filippo, passando per Salvatore di Giacomo fino ad arrivare a Lorca e Neruda. Uno spettacolo suggestivo di parola e musica sempre accompagnato dalla musica classica Napoletana con i musicisti Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino). Il produttore e organizzatore della serata Antonio Tortora invita tutti quanti in piazza E.D'Aniello alle ore 22.00 per godere di uno spettacolo sotto le stelle. Comunichiamo grande soddisfazione e ringraziamo la Regione Campania nella persona del presidente de Luca, la Scabec nella persona del presidente Antonio Bottiglieri e ovviamente il comune di Serre che hanno sposato in pieno questo progetto e ci sostengono nella realizzazione dello stesso. Uno spettacolo di carattere nazionale per rendere sempre più attrattiva l'intera regione Campania.

Gallery