Serena Autieri e Rocco Hunt per l'inaugurazione de La Fabbrica di Salerno

In occasione dell'inaugurazione del Lifestyle Center La Fabbrica di Salerno, in programma il 25 ottobre, si terrà un grande concerto con Serena Autieri e Rocco Hunt. Il taglio del nastro, nell'area Shopping & Food de La Fabbrica, in via Tiberio Claudio Felice, nella zona industriale, è previsto alle ore 10 e l'apertura al pubblico proseguirà fino alle ore 24 con spettacoli, attrazioni, esibizioni sportive, il lancio di promozioni da parte delle attività con gadget e sconti.

La giornata

Alle ore 18 si terrà la conferenza stampa di presentazione del Centro a cui prenderanno parte il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il presidente Gianni Lettieri, il presidente della Fabbrica di Salerno, Giuseppe Lettieri. Alle ore 20, concerto finale durante il quale si esibiranno la nota attrice e cantante partenopea Serena Autieri, con la Grande Orchestra diretta dal maestro Enzo Campagnoli, e l’artista salernitano Rocco Hunt.



Il programma

Ore 10, apertura Area Shopping & Food de La Fabbrica di Salerno. Dalle ore 13 alle 19, trampolieri, giocolieri, "artisti di strada" (carosello, trampoliere illusion, ballon artist, face painting, caricaturisti, coppia di giocolieri). Dalle ore 15 alle 19, sui campetti da calcio di Casa Olympic saranno organizzate partite di bumperball. Alle ore 13, Bubble show - Food Court. Alle 14, Juggling show - Galleria Centrale. Alle 16, Circus dog – Dog Park. Alle 17.30, Magic Show - Food Court. Alle 18 la conferenza e alle 20 il concerto.