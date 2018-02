Una "sciantosa" alla Truffaut: Serena Autieri in scena a Giffoni, il 15 febbraio

Sarà Serena Autieri la "Sciantosa" di Giffoni Teatro, in scena giovedì 15 febbraio alle ore 21. Lo spettacolo scritto da Vincenzo Incenzo (regia di Gino Landi e direzione musicale di Enzo Campagnoli) riporterà il pubblico nell'atmosfera del café chantant. "Non solo questo ma anche talent show", precisa Incenzo. La protagonista entra nei luoghi e nei codici del caffè concerto e del varietà: racconta Napoli come arte di arrangiarsi, gioia e disperazione, mare romantico e vulcano incandescente. Non solo guerra, colera, miseria ma anche resurrezione, sorriso, amore.