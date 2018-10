Al via la sesta edizione di “Dancing festival ..la danza che fa del bene!”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 18 novembre al teatro Augusteo andranno in scena insieme danza e solidarietà. Al via la nuova edizione di “Dancing Festival ..la danza che fa del bene!” con il patrocinio del Comune di Salerno. Il Concorso nazionale giunto con grande successo alla VI edizione, si riproporrà agli appassionati dell’arte tersicorea il 18 novembre presso il Teatro Augusteo di Salerno. Nato da un’idea di Carmine Landi direttore artistico dell’evento, mira a coniugare la passione per la danza con il valore sociale della solidarietà, il ricavato sarà infatti devoluto per l’acquisto di farmaci che saranno donati alle Suore Figlie della Croce della missione di Kimpanga nella Repubblica Democratica del Congo e destinati alle cure dei bambini. Grande affluenza tra scuole di danza (80) e allievi partecipanti (oltre 1.000) di età compresa tra gli 8 e i 30 anni, provenienti da tutte le regioni d’Italia. Il Concorso è aperto alle scuole di danza e ai ballerini non professionisti che vogliono dare visibilità ai propri lavori coreografici. Dal punto di vista artistico, l’intento sarà quello di far incontrare i giovani che si dedicano all’ arte coreutica creando un’occasione di confronto tra le molteplici forme di danza offrendo ai partecipanti un momento di crescita artistica e umana. La giuria di chiara fama internazionale composta da: BILL GOODSON, ANDRE' DE LA ROCHE, KRISTINA GRIGOROVA, LUDMILL CAKALLI, MAURO ASTOLFI, MICHELE OLIVA, FRITZ ZAMY, XU RUICHI assegnerà premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro con borse di studio per prestigiose accademie ed eventi nazionali di danza, coppe, medaglie, trofeo, attestati di partecipazione. FABIOLA PASQUALITTO critico e giornalista delle riviste DanzaSI e CAMPADIDANZA assegnerà i premi della critica. Gli stili di danza ammessi: classico e neoclassico, contemporaneo, moderno, hip hop, special show e composizione coreografica quest’ultima dedicata al lavoro dei coreografi, una vetrina per presentare il proprio stile e mostrare la propria idea coreutica. Il concorso è aperto a solisti, passo a due/trio, gruppi. Cinque saranno invece le categorie: children, junior, senior, under 14 e over 14. Il concorso sarà diviso in tre parti: I parte - CHILDREN (esibizioni e premiazioni) II parte - JUNIOR / UNDER 14 (esibizioni e premiazioni) III parte - SENIOR / OVER 14 (esibizioni e premiazioni) Partners dell’evento: Micro & Mega fotografie – Pisa; Dada marketing e comunicazione – Salerno; Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia. DANCING FESTIVAL tel. 346 879 98 11 - 089 22 67 94 http://www.dancingfestival.it/

Gallery