La settimana del cinema: il 19 maggio, film no stop, caffé e cornetto all'alba

Film no stop e ghiotte sorprese a Nocera Inferiore, al Teatro Diana, durante la settimana del cinema. Gli organizzatori hanno, infatti, deciso di "premiare" con caffé e cornetto i primi 100 nottambuli (i primi iscritti), al termine della maratona in sala, dalle ore 22 alle 4.30. Accadrà il 19 maggio, nel giorno d'esordio della manifestazione che rientra nella quinta edizione de "La Città Incantata Film Festival". Ingresso gratuito. E' possibile partecipare inviando un messaggio alla pagina facebook "La Cttà Incantata - Film Festival".

Il programma

Saranno proiettati Memento (2000) di Christopher Nolan, Una notte da leoni (2009) di Todd Phillips, Ghost in the Shell (2017) di Rupert Sanders. A fine nottata, caffè e cornetto per i primi cento cinefili ed un montepremi di 200 euro che sarà vinto da chi risponderà a più domande, durante il quiz proposto al termine delle proiezioni. Lunedì 21 maggio, alle ore 19.30, spazio ad "Incontri impossibili: Totò e Fellini". Sarà proiettato un cortometraggio inedito, Filmesque (durata 3 minuti), appena selezionato per partecipare al Festival di Cannes. I registi Vincenzo De Sio e Walton Zed immaginano l’incontro tra Totò e Fellini. Parteciperà all'evento anche la nipote di Totò Elena Alessandra Anticoli De Curtis. Martedì 22 maggio, ore 19.30, al Cinema Sala Roma, sarà il momento di "School cinema awards, gli Oscar delle scuole": si sfidano sul grande schermo gli oltre 10 cortometraggi prodotti nei laboratori audiovisivi degli Istituti scolastici. Mercoledì 23 maggio, il Cinema Sala Roma ospiterà la sezione “Sguardi incantati". Il programma proseguirà con la rassegna di corti documentari nella biblioteca comunale (giovedì 24 maggio, ore 18.30). Sarà trattato il tema dell’immigrazione con tre cortometraggi documentari selezionati da festival internazionali: "La pizzeria" di Massimiliano Milic, "L’amore senza motivo" di Paolo Mancinelli, "Jululu" di Michele Cinque. Il 25 maggio alle ore 19.15, nel centro studi Medea, si svolgerà il master-talk sul cinema di animazione. Paolo Gaudio, il vincitore del Nastro d’Argento per il miglior corto animato, sarà intervistato da Antonio Maiorino, critico cinematografico e Direttore Artistico del Festival.

La Champions

Il “Premio La città incantata”, quinta edizione, sarà assegnato ad Alessandro Rak, regista di Gatta Cenerentola (premio miglior produzione ai David di Donatello) e de "L’arte della felicità". Alle ore 20.30 del 26 maggio, dopo la premiazione, avrà luogo la Chamions dei corti, cioè un concorso con 5 cortometraggi che hanno già ottenuto premi e riconoscimenti. Saranno giudicati dai delegati di tre manifestazioni cinematografiche campane: il Mitreo Film Festival, il Videomaker Film Festival ed il Premio “Fausto Rossano”. I cortometraggi in concorso saranno Bismillah (2018, drammatico, 14’) di Alessandro Grande, Moby Dick (2017, drammatico, 13’) di Nicola Sorcinelli, Cani di razza (2017, commedia, 20’) di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta, Buffet (2016, grottesco, 18’) di Santa De Santis ed Alessandro D’Ambrosi, Candie Boy (2016, commedia, 9’) di Arianna Del Grosso. Il primo classificato si si aggiudicherà il Silver Castle, il Castello d’Argento, nome che da quest’anno è stato attribuito al premio, in onore del Castello del Parco Fienga a Nocera Inferiore.