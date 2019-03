La settimana dei musei: si entra gratis nei luoghi d'arte fino al 10 marzo

Entra nel vivo la settimana dei musei, un’iniziativa del ministro Alberto Bonisoli nell’ambito della campagna iovadoalmuseo. L’iniziativa, istituita dal Mibac, prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei italiani, dal 5 al 10 marzo. A Paestum si potrà entrare gratuitamente sia al museo sia all’area archeologica, dalle 8:30 alle 19:30, ultimo ingresso 18:50. Tante le iniziative messe in campo per vivere questi giorni all’insegna della cultura e del divertimento consapevole.

La mappa del weekend

Venerdì 8 marzo, concerto gratuito "…mi chiamano Mimì” per cantare libera la libertà di un libero canto: un omaggio in prosa e musica a a Mia Martina. Evento a cura dell’Accademia Magna Grecia. Appuntamento al museo ore 17:00. Paestum Viva: suoni e musica dell’antichità – Laboratori alla scoperta degli antichi strumenti musicali. Appuntamento al museo alle ore 11:00. Paestum al chiaro di luna: visite gratuite al buio con lanterne al Santuario Meridionale. Appuntamento all’imbrunire presso Porta Principale, di fronte al Tempio di Nettuno. Sabato 9 marzo, Paestum Viva: suoni e musica dell’antichità – Laboratori alla scoperta degli antichi strumenti musicali. Appuntamento al museo alle ore 11:00. Poi Paestum al chiaro di luna. Domenica 10 marzo: Paestum per tutti, le architetture senza barriere. In programma visite guidate al Santuario Meridionale. Appuntamento presso Porta Principale, di fronte al Tempio di Nettuno alle ore 11:30 e 15:30. A pagamento, invece, da martedì a domenica: "Il Museo dietro le quinte – Visite guidate ai depositi alle ore 15:00, 16:00, 17:00 e 18:00. Appuntamento alla biglietteria del Museo, costo del biglietto 1 euro". Sabato 9 marzo, FamilyLabPaestum – Laboratori per famiglie alla scoperta dell’antica città di Paestum. Appuntamento alla biglietteria del Museo alle ore 16:30, costo del biglietto 3 euro.

La bellezza è femminile

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, al Parco Archeologico di Elea-Velia, Giovanna Scarano direttore del Parco illustrerà un’immagine della donna colta nelle molteplici attività femminili svolte non solo all’interno della famiglia ma anche nei contesti più ampi delle comunità, sottolineando in particolare la cura riservata alla propria immagine, considerato anche segno di rispetto per la propria dignità. Nel corso dell’incontro, le musiche eseguite dai giovani allievi dell’Istituto Musicale R.Goitre di Vallo della Lucania (sede decentrata del Conservatorio di Salerno), porranno l’accento sul ricco e variegato mondo intimo femminile, nel quale campeggiano sentimenti forti e nello stesso tempo teneri. Saranno proposte degustazioni enogastronomiche, eccellenze della produzione cilentana offerte dalla Filiera Cilento, sottolineando la forte tradizione di un territorio legato a prodotti semplici ed essenziali, ottenuti con il costante e duro avoro nei campi delle donne e degli uomini. Per i saluti interverrà Pietro D’Angiolillo, sindaco di Ascea