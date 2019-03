Sherlock Holmes alle grotte di Pertosa-Auletta

Continua la saga crossmediale del demiurgo ispirata all'universo di Arthur Conan Doyle e alle avventure del più noto e amato investigatore di ogni tempo. In questo episodio inedito, "Nella tana del serpente", Sherlock, col fido John Watson, si muoverà nelle splendide grotte di Pertosa-Auletta, che per l'occasione diverranno una scenografia viva e pulsante, che trasporterà il pubblico fino... a Hong Kong, dove l'investigatore londinese seguendo le tracce di efferati omicidi affronterà un criminale conosciuto come "Snake" e i suoi uomini in una lotta senza quartiere, che avrà luogo nel ventre della terra, navigando il fiume Negro, muovendosi tra stalattiti e stalagmiti, in un mondo onirico e suggestivo in cui Sherlock, oltre ai suoi nemici, dovrà affrontare il suo passato e i suoi spettri.



Il progetto



SHERLOCK HOLMES è una saga crossmediale ideata da IL Demiurgo: gli stessi personaggi si muoveranno in alcuni dei luoghi più belli della Campania raccontando episodi diversi. I personaggi saranno fedeli allo spirito tratteggiato dai racconti di Arthur Conan Doyle, ma le storie saranno nuove e originali. La saga seguirà uno sviluppo particolare: ogni episodio sarà fruibile e comprensibile da solo, ma in qualche maniera connesso agli altri. Col proseguire dei mesi le storie verranno man mano intersecate con contenuti multimediali, episodi web, cortometraggi, web series. Un vero e proprio universo parallelo, che a teatro, sul web, nei luoghi d'arte e cultura prenderà corpo e si racconterà al pubblico.





La location e info utili



Lo spettacolo si snoderà all'interno delle Grotte di Pertosa-Auletta , e il pubblico potrà spostarsi in un suggestivo mondo sotterraneo, in cui gli spettatori saranno immersi nella storia, viaggiando nel ventre della terra, navigando sul fiume Negro, muovendosi assieme agli attori. Le date: 13 aprile ore 15.00 - 17.00 - 19.00; 14 aprile ore 11.30 - 15.00 - 17.00-19.00. Costo del biglietto 15 euro (intero), ridotto 12 euro, (bambini dai 4 ai 10 anni). Nel cast Franco Nappi, Antonio Torino, Roberta Frascati, Aurelio De Matteis, Francesca Borriero,

Nico D'Agostino. Prenotazioni al numero telefonico 3270148209 oppure all'indirizzo e-mail info.demiurgo@gmail.com