Ritorna il Family Show: al Teatro delle Arti è il turno di Sherwood

Al Teatro Delle Arti ritorna il Family Show, la domenica da favola. Per la settima edizione di "C'era una volta" in scena la Compagnia Le Ombre con Sheerwod. Protagonisti del musical non solo personaggi avventurosi, il gatto, la volpe, Trilli, Grimilde, Malefica e Turchina ma soprattutto la foresta assalita dallo share, tra gradimenti, condivisioni e like.

Info utili

Spettacoli in programma alle ore 11, 17, 19.15.