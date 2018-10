“Le signorine” Isa Danieli e Giuliana De Sio al Teatro Verdi

Da giovedì 1 novembre a sabato 3 novembre (ore 21) e domenica 4 novembre (ore 18), Isa Danieli e Giuliana De Sio inaugurano la stagione di prosa al Teatro Verdi. In scena “Le signorine” di Gianni Clementi, debutto nazionale. La regia è di Pierpaolo Sepe.



Il testo

Le Signorine è una commedia che sa sfruttare abilmente la comicità che si cela dietro il tragico quotidiano, soprattutto grazie a due formidabili attrici del nostro teatro. Nella loro veracità napoletana, Rosaria e Addolorata divertono e commuovono, raccontano con grande ironia le gioie e i dolori della vita familiare. Un testo irriverente e poetico che ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso dare il peggio di noi, senza il rischio di perdere i legami più importanti. Nella piccola e storica merceria in un vicolo di Napoli, circondata da empori cinesi e fast food mediorientali, Addolorata (Giuliana De Sio) e Rosaria (Isa Danieli) tarscorrono gran parte della propria giornata. Addolorata vuole finalmente godersi la vita. Rosaria, che ha fatto dell’avarizia e dell’accumulo il fine della propria esistenza, non ha nessuna intenzione di intaccare il cospicuo conto bancario. Rosaria domina e Addolorata, a malincuore, subisce. Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti, offrendo finalmente ad Addolorata l’occasione di mettere in atto una vendetta covata da troppi anni …