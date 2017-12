Simbiosi, spettacolo e laboratori per bambini nella chiesa di Sant'Apollonia

Mercoledì 27 Dicembre, nell'ambito della rassegna Kids' White Christmas 2017, gli interpreti di LAAV Officina Teatrale e i ragazzi di Fonderie Culturali animeranno un pomeriggio di attività dal titolo "Simbiosi". Gli attori di Laav coinvolgeranno i bambini in un laboratorio di arte circense e in un sorprendente spettacolo con esibizione dei maestri Rita Lamberti e Guglielmo Ferrara, mentre l’Associazione Fonderie Culturali animerà gli spazi della Chiesa di Santa Apollonia con un laboratorio in cui insegneranno ai più piccoli le tecniche di utilizzo dei gessetti.

L'evento è aperto a tutti i bambini e l'ingresso è gratuito!