"Sogno di una notte di mezza estate" al Teatro La Ribalta, il 6 ottobre

Riparte la rassegna "I Diversi Volti del Teatro" , organizzata dal Teatro La Ribalta di Salerno, nata con l’intento di racchiudere il Teatro nelle sue diverse forme di spettacolo: dal musical alla commedia, dal dramma al cabaret passando per la pantomima.

La programmazione

Il cartellone si suddivide in 11 spettacoli con partenza il 6 ottobre con lo spettacolo " Il Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare, realizzato dagli allievi della scuola di recitazione dello scorso anno accademico. Lo spettacolo viene riproposto come un fuori cartellone per inaugurare la nuova stagione teatrale 2018/2019.

Info utili

L'appuntamento è per sabato 6 ottobre alle ore 21:00; pre-show alle ore 20:30 con degustazioni e musica dal vivo in compagnia degli Indo Jazz Duo. Per info e prenotazioni rivolgersi al botteghino, telefono 0899958245 oppure 3292167636.